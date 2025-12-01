Testy na HIV w przychodni POZ

Są bezpłatne i można je wykonać u lekarza rodzinnego. Testy na HIV od maja tego roku są dostępne w przychodniach POZ - przypomina krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

- Do tej pory takiej możliwości nie było, a jest to pierwsza możliwość diagnostyki, wcale nie stygmatyzującej, każdy z nas chodzi do lekarza - przekonywał.Prof. Parczewski podkreśla, że testy powinno się wykonywać niezależnie od wieku. A osoby dojrzałe są często pomijane w kontekście testowania w kierunku HIV.Rozmowa z lekarzem rodzinnym o życiu seksualnym powinna być standardem - dodaje specjalista chorób zakaźnych.- Do tego się też trzeba po prostu przyzwyczaić, że to nie jest jakaś sfera, którą można pomijać, bo to jest po prostu normalna sfera życia, o której należy rozmawiać, pytać i podejmować właściwe decyzje medyczne - dodał.Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ubiegłym roku w Polsce zanotowano 2256 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV i 181 przypadków zachorowania na AIDS.W Zachodniopomorskiem było to odpowiednio 107 i 11 przypadków.W poniedziałek obchodzimy Światowy Dzień AIDS.