Radio Szczecin » Region
Testy na HIV w przychodni POZ

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)
Są bezpłatne i można je wykonać u lekarza rodzinnego. Testy na HIV od maja tego roku są dostępne w przychodniach POZ - przypomina krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.
Światowy Dzień AIDS. Wskazana profilaktyka

- Do tej pory takiej możliwości nie było, a jest to pierwsza możliwość diagnostyki, wcale nie stygmatyzującej, każdy z nas chodzi do lekarza - przekonywał.

Prof. Parczewski podkreśla, że testy powinno się wykonywać niezależnie od wieku. A osoby dojrzałe są często pomijane w kontekście testowania w kierunku HIV.

Rozmowa z lekarzem rodzinnym o życiu seksualnym powinna być standardem - dodaje specjalista chorób zakaźnych.

- Do tego się też trzeba po prostu przyzwyczaić, że to nie jest jakaś sfera, którą można pomijać, bo to jest po prostu normalna sfera życia, o której należy rozmawiać, pytać i podejmować właściwe decyzje medyczne - dodał.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ubiegłym roku w Polsce zanotowano 2256 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV i 181 przypadków zachorowania na AIDS.

W Zachodniopomorskiem było to odpowiednio 107 i 11 przypadków.

W poniedziałek obchodzimy Światowy Dzień AIDS.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najnowsze podcasty