Burmistrz Gryfina: najbardziej cenna przyrodniczo jest część gminy Widuchowa

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieczysław Sawaryn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry to polityczna decyzja, ale inwestycje w przyrodę - są potrzebne. Tak uważa burmistrz Gryfina.
Mieczysław Sawaryn

Przypomnijmy, że tamtejsi radni zagłosowali przeciwko utworzeniu parku na terenie gminy. Zdaniem Mieczysława Sawaryna w czasie tworzenia planów o jego powołaniu rząd pominął opinię Gryfina.

Międzyodrze jednak potrzebuje ochrony przyrody, ale w innej formule - mówił Sawaryn w "Rozmowie pod krawatem".

- Najbardziej cenna przyrodniczo jest część gminy Widuchowa. Tam przede wszystkim trzeba doprowadzić do inwestycji związanych z pogłębieniem kanałów, odtworzeniem urządzeń zapewniających bezpieczeństwo antypowodziowe oraz bezpieczeństwo przyrodnicze - mówi Sawaryn.

Ustawę o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zawetował prezydent Karol Nawrocki. Obszar chroniony może jednak powstanie. Rząd planuje stworzyć tam filię Wolińskiego Parku Narodowego.

Międzyodrze potrzebuje planu ochrony przyrodniczej, a nie parku narodowego, którego utworzenie wcale nie wiązałoby się z wielkimi nakładami na przyrodę - przekonywał burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

Od początku Gryfino nie chciało utworzenia parku, jednocześnie burmistrz zapewnia, że nie czuje satysfakcji z weta prezydenta Nawrockiego. Mieczysław Sawaryn przekonuje, że blisko 20 mln zł na park zamiast na ochronę przyrody poszłoby na administrację: budowę siedziby, zatrudnienie ludzi, czy utworzenie centrów nauki. Kolejna sporna kwestia to otulina parku narodowego, radni Gryfina chcieli gwarancji.

- O dziwo, dzisiaj ministerstwo, również ludzie, którzy mówią o parku, mówią: tak, wprowadzimy ustawowy zapis, że otulina będzie wymagała zgody Rady Miejskiej. Same obietnice nie przekonywały nas, tak jak nie przekonywały nas obietnice, że Park Narodowy zapewni dopływ środków finansowych - mówił Sawaryn.

Większość parków narodowych w Polsce boryka się z problemami finansowymi – skwitował burmistrz Gryfina.

Edycja tekstu: Michał Król
Kolejna sporna kwestia to otulina parku narodowego, radni Gryfina chcieli gwarancji.

