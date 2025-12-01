Burmistrz Gryfina: najbardziej cenna przyrodniczo jest część gminy Widuchowa

Ustawę o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zawetował prezydent Karol Nawrocki. Obszar chroniony może jednak powstanie. Rząd planuje stworzyć tam filię Wolińskiego Parku Narodowego.

Międzyodrze potrzebuje planu ochrony przyrodniczej, a nie parku narodowego, którego utworzenie wcale nie wiązałoby się z wielkimi nakładami na przyrodę - przekonywał burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

- O dziwo, dzisiaj ministerstwo, również ludzie, którzy mówią o parku, mówią: tak, wprowadzimy ustawowy zapis, że otulina będzie wymagała zgody Rady Miejskiej. Same obietnice nie przekonywały nas, tak jak nie przekonywały nas obietnice, że Park Narodowy zapewni dopływ środków finansowych - mówił Sawaryn.

Większość parków narodowych w Polsce boryka się z problemami finansowymi – skwitował burmistrz Gryfina.

Od początku Gryfino nie chciało utworzenia parku, jednocześnie burmistrz zapewnia, że nie czuje satysfakcji z weta prezydenta Nawrockiego. Mieczysław Sawaryn przekonuje, że blisko 20 mln zł na park zamiast na ochronę przyrody poszłoby na administrację: budowę siedziby, zatrudnienie ludzi, czy utworzenie centrów nauki. Kolejna sporna kwestia to otulina parku narodowego, radni Gryfina chcieli gwarancji.