Goleniów i Modrzewie połączy trasa rowerowa

Goleniów będzie kolejnym miastem z bezpiecznym dostępem do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Michał Król

Nowa droga rowerowa powstanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 111 i połączy Goleniów z miejscowością Modrzewie, przecinając rowerową trasę Blue Velo i Trasę Wokół Zalewu Szczecińskiego. Droga rowerowa powinna być gotowa już w lipcu przyszłego roku.Inwestycja będzie współfinansowana z funduszy unijnych. Prace kosztować mają ponad 3 miliony złotych.