Specjaliści zachęcają do diagnostyki. Anonimowo i bezpłatnie

Anonimowe, bezpłatne, bez stygmatyzacji i dla wszystkich grup wiekowych. W Światowym Dniu AIDS specjaliści zachęcają do badań w kierunku HIV.

W szczecińskim Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Broniewskiego w poniedziałek wysoka frekwencja.



- Dla własnego zdrowia przede wszystkim. Pilnować trzeba, warto się badać. Badajcie się i nie bójcie się, nie ma czego. - Zweryfikować tylko, żeby dokładny test wyszedł. Powtórzyć po prostu, dla bezpieczeństwa - mówią pacjenci.



- Jest pobranie z palca i z żyły. To są dwa szybkie pobrania, mogę powiedzieć, że prawie bezbolesne. Wynik otrzymujemy na następny dzień, także kwestia maksymalnie jednego dnia i jesteśmy przynajmniej pewni - mówi Aneta Markiewicz, diagnosta laboratoryjny.



- Warto przyjść i zrobić sobie test w kierunku wirusa HIV, dlatego że w większości wszyscy ludzie mieli jakieś ryzyko możliwości nabycia tego zakażenia, a nie zdają sobie z tego sprawy - mówi Renata Opiela, doradca w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Szczecinie.



Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w Polsce żyje około 30 tysięcy osób zakażonych wirusem HIV. Szacuje się, że około 30 procent osób zakażonych nie wie, że są nosicielami wirusa. W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost liczby nowych przypadków - o około tysiąc do 1,5 tysiąca rocznie.



