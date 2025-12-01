Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sprzedawcy na jarmarku nie narzekają. "Atmosfera przepiękna, biznesy idą dobrze"

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dopisała pogoda, dopisały nastroje. Sprzedawcy też nie mogą narzekać. Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnął w miniony weekend tłumy mieszkańców.
- Pierwszy weekend mamy za sobą, ciężki bardzo. Dużo gości było. Bardzo dużo w sobotę i niedzielę. Można powiedzieć, że klienci dopisali. Najlepiej sprzedaje się u mnie czekolada. - U mnie czapki, skarpety, rękawiczki. Są tłumy ludzi. - Atmosfera świąt jest przepiękna, cudowne miejsce, nasi turyści, mieszkańcy rewelacyjni i naprawdę mamy niesamowity zwrot informacji, jak bardzo podobają się nasze produkty i atmosfera tego, co tu się dzieje. Biznesy idą dobrze - to głosy wystawców.

Największy w regionie Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia. Tradycyjnie odbywa się na trzech placach w centrum miasta: Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza oraz Placu Lotników.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
