Dużo żalu do brukselskiej polityki rolnej mają właściciele gospodarstw z województwa zachodniopomorskiego. Twierdzą, że decyzje podejmowane przez unijnych komisarzy zaorają polską produkcję.



W piątek grupa rolników zablokowała węzeł S3 w Pyrzycach. Jak mówił organizator akcji Adam Walterowicz, chcieliśmy zwrócić uwagę na nasze problemy rodzimym decydentom.- To jest potężna gałąź produkcji, to rolnictwo, które przynosiło Polsce dochód. Produkujemy zdrową żywność, a oni chcą nam to wszystko zamieść, zlikwidować, najlepiej jakbyśmy na tych polach tylko trawkę zasiali i tam żeby zajączki były. Tak się nie da. To jest zniszczenie gałęzi produkcji - powiedział Walterowicz.Rolnicy zapowiadają kolejny duży protest 12 grudnia.