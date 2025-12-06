Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Tak się nie da. To jest zniszczenie gałęzi produkcji"

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dużo żalu do brukselskiej polityki rolnej mają właściciele gospodarstw z województwa zachodniopomorskiego. Twierdzą, że decyzje podejmowane przez unijnych komisarzy zaorają polską produkcję.
Rolnicy zapowiadają kolejne protesty w regionie. Szykujemy się na strajk generalny

Rolnicy zapowiadają kolejne protesty w regionie. "Szykujemy się na strajk generalny"

Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
W piątek grupa rolników zablokowała węzeł S3 w Pyrzycach. Jak mówił organizator akcji Adam Walterowicz, chcieliśmy zwrócić uwagę na nasze problemy rodzimym decydentom.

- To jest potężna gałąź produkcji, to rolnictwo, które przynosiło Polsce dochód. Produkujemy zdrową żywność, a oni chcą nam to wszystko zamieść, zlikwidować, najlepiej jakbyśmy na tych polach tylko trawkę zasiali i tam żeby zajączki były. Tak się nie da. To jest zniszczenie gałęzi produkcji - powiedział Walterowicz.

Rolnicy zapowiadają kolejny duży protest 12 grudnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
