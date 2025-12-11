Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Międzyodrze będzie filią Parku Narodowego. "Taka forma ochrony jest potrzebna"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Marek Kowalczyk [Radio Szczecin/Archiwum]
„Ministerstwo konsekwentnie realizuje swój plan i chce objąć ten obszar ochroną, co jest kwestią najważniejszą” – podkreślili wojewoda zachodniopomorski, władze gminy Kołbaskowa oraz przedstawiciele szczecińskiego magistratu, komentując decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyłączeniu terenów Międzyodrza do Drawieńskiego Parku Narodowego.
Obszar Międzyodrza dołączy do Drawieńskiego Parku Narodowego

Jak tłumaczy wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, chodzi o to, żeby wykorzystać walory tego miejsca i jak najszybciej rozpocząć ochronę.

- Będzie to swego rodzaju filia tego miejsca. Jest kilka takich miejsc w Polsce, bo Park Narodowy nie musi być w całości. Może mieć tak zwane obszary ochronne i dokładnie ten przepis tutaj wykorzystano. Zabezpieczono również 19 milionów złotych na obsługę tych terenów - mówi Rudawski.

To, gdzie ostatecznie zostaniemy przyłączeni, ma dla nas najmniejsze znaczenie. Najważniejsza jest dla nas ochrona tego terenu, ponieważ obserwujemy postępującą degradację Międzyodrza - komentuje Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.

- Podobny charakter Parku Drawińskiego i tego naszego. Myślę, że fauna i flora będzie podobna. Choć podejrzewam, że takiego jak nasz nie ma na terenie Polski, bo to Międzyodrze jest naprawdę unikatowe. Taka forma ochrony jest tutaj potrzebna, jak najszybciej - mówi Schwarz.

Po przeprowadzeniu analiz przez ministerstwo okazało się, że to Drawieński Park Narodowy dysponuje najlepszym zapleczem naukowym, technicznym i kadrowym, aby sprostać specyfice tych terenów - komentuje Przemysław Słowik, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej.

- Liczę, że jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku dostaniemy już nowe propozycje uchwały, abyśmy jako Rada Miasta mogli wyrazić swoją wolę odnośnie powołania parku narodowego na terenie Szczecina i Kołbaskowa - mówi Słowik.

Ministerstwo planuje dołączyć 1,5 tysiąca hektarów terenu Międzyodrza do Drawieńskiego Parku Narodowego. Oficjalny harmonogram działań ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska ma ogłosić na początku przyszłego roku.

