Kołobrzeg przeprowadził cyfrową inwentaryzację drzew

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg to pierwsze miasto w Polsce, które do badania drzewostanu wykorzystało najnowszy system bazujący na sztucznej inteligencji.

Badanie objęło 10300 drzew rosnących w pasach drogowych i na kilku skwerach w centrum miasta. Przeprowadził je specjalny samochód, który skanował drzewa, a następnie przy pomocy sztucznej inteligencji stworzył tzw. "cyfrowego bliźniaka" i przypisał mu 100 różnych parametrów.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że dzięki temu urzędnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat drzewostanu.



- Mamy całą bazę danych, która pozwoli nam zarządzać tą zielenią. Obserwować, które drzewa wymagają na przykład leczenia, a które są już na tyle uszkodzone, że żadne zabiegi pielęgnacyjne nie pomogą, a to drzewo stwarza zagrożenie - podkreśla Mieczkowska.



Badanie wykazało też, że na terenie miasta rośnie 170 gatunków roślin, a najpopularniejsze gatunki drzew to klony, dęby i jesiony.



Kołobrzeg jest jedynym miastem w kraju, które przeprowadziło program Smart Tree. Podobne badania zlecone zostały także w Rzymie, Londynie czy Singapurze.



Autorka edycji: Joanna Chajdas