Wieś Piasek koło Cedyni zmienia się na święta [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych
Wszędzie - od znaków drogowych po kosze na śmieci - pojawiły się świąteczne akcesoria. To kolejny pomysł sołtyski Doroty Bogdanowicz, właścicielki gigantycznej kolekcji długopisów, znanej jako "Babka z Piasku".
Do świątecznego nastroju dostosowała się także policjantka - manekin, stojąca z "radarem" przy głównej drodze w Piasku. Teraz ma świąteczny kubrak.

- Założyłam jej tak, żeby było świątecznie, święta idą. Ona dzisiaj tak oficjalnie. W formie żartu, ale troszeczkę, żeby mogli nogę zdjęć z gazu i wiem, że to działa - powiedziała Bogdanowicz.

Kierowcy jadą wolno, ale nie tylko z powodu policjantki. Także przez wszechobecne czapki Mikołajów.

- Śmieją się, że to są wymysły pani sołtys - mówi Bogdanowicz.
- Jak reagują mieszkańcy na właśnie te wymysły wszystkie?
- Wiedzą jaka jestem, więc uśmiechają się, tolerują. Jeszcze pomysł jest kolejny, właśnie robię stroiki na oznaczenia - dodaje. Sołtyska - jak przekonuje - jeszcze nie skończyła swojego świątecznego dzieła.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze podcasty