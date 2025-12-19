Wieś Piasek koło Cedyni zmienia się na święta [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Wszędzie - od znaków drogowych po kosze na śmieci - pojawiły się świąteczne akcesoria. To kolejny pomysł sołtyski Doroty Bogdanowicz, właścicielki gigantycznej kolekcji długopisów, znanej jako "Babka z Piasku".

Do świątecznego nastroju dostosowała się także policjantka - manekin, stojąca z "radarem" przy głównej drodze w Piasku. Teraz ma świąteczny kubrak.



- Założyłam jej tak, żeby było świątecznie, święta idą. Ona dzisiaj tak oficjalnie. W formie żartu, ale troszeczkę, żeby mogli nogę zdjęć z gazu i wiem, że to działa - powiedziała Bogdanowicz.



Kierowcy jadą wolno, ale nie tylko z powodu policjantki. Także przez wszechobecne czapki Mikołajów.



- Śmieją się, że to są wymysły pani sołtys - mówi Bogdanowicz.

- Jak reagują mieszkańcy na właśnie te wymysły wszystkie?

- Wiedzą jaka jestem, więc uśmiechają się, tolerują. Jeszcze pomysł jest kolejny, właśnie robię stroiki na oznaczenia - dodaje. Sołtyska - jak przekonuje - jeszcze nie skończyła swojego świątecznego dzieła.



