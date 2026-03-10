Goście Radia Szczecin o wyborze Czarnka na kandydata na premiera

Nie milkną echa decyzji prezesa PiS, który ogłosił, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego skomentowało wielu polskich polityków. Ocenili ją także goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Prawo i Sprawiedliwość wystawiło kandydata, który ma usta pełne populizmu - ocenił poseł KO Patryk Jaskulski. - Wszystkie zapowiedzi, które słyszeliśmy z ust pana Przemysława Czarnka, oddalają nas z jednej strony od europejskiej wspólnoty, po drugie to są zwroty bardzo populistyczne.- To doskonały kandydat - stwierdził poseł PiS Artur Szłabawka. - Tutaj się nie zatrzyma już tej sytuacji, żeby prawica miała wybory przegrać.- Dla mnie Czarnek nie jest wiarygodnym kandydatem - podsumował lider Konfederacji w Zachodniopomorskiem Marcin Bedka. - Myślę, że Przemysław Czarnek ani nie odbierze tych, którzy już zaczęli sprzyjać Konfederacji, ani nie spowoduje powrotu innych wyborców. Mało tego, nie uratuje sytuacji, która jest elektoratem PiS-u, czyli dalszego odpływu tego elektoratu.Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się w 2027 roku.Edycja tekstu: Kamila Kozioł