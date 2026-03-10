Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Goście Radia Szczecin o wyborze Czarnka na kandydata na premiera

Region Anna Klimczyk

Przemysław Czarnek. Fot. twitter.com/MEIN_GOV_PL
Przemysław Czarnek. Fot. twitter.com/MEIN_GOV_PL
Nie milkną echa decyzji prezesa PiS, który ogłosił, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego skomentowało wielu polskich polityków. Ocenili ją także goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Kandydatura PiS na stanowisko premiera dzieli również w Szczecinie

Kandydatura PiS na stanowisko premiera dzieli również w Szczecinie

- Prawo i Sprawiedliwość wystawiło kandydata, który ma usta pełne populizmu - ocenił poseł KO Patryk Jaskulski. - Wszystkie zapowiedzi, które słyszeliśmy z ust pana Przemysława Czarnka, oddalają nas z jednej strony od europejskiej wspólnoty, po drugie to są zwroty bardzo populistyczne.

- To doskonały kandydat - stwierdził poseł PiS Artur Szłabawka. - Tutaj się nie zatrzyma już tej sytuacji, żeby prawica miała wybory przegrać.

- Dla mnie Czarnek nie jest wiarygodnym kandydatem - podsumował lider Konfederacji w Zachodniopomorskiem Marcin Bedka. - Myślę, że Przemysław Czarnek ani nie odbierze tych, którzy już zaczęli sprzyjać Konfederacji, ani nie spowoduje powrotu innych wyborców. Mało tego, nie uratuje sytuacji, która jest elektoratem PiS-u, czyli dalszego odpływu tego elektoratu.

Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się w 2027 roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Prawo i Sprawiedliwość wystawiło kandydata, który ma usta pełne populizmu - ocenił poseł KO Patryk Jaskulski.
- To doskonały kandydat - stwierdził poseł PiS Artur Szłabawka.
- Dla mnie Czarnek nie jest wiarygodnym kandydatem - podsumował lider Konfederacji w Zachodniopomorskiem Marcin Bedka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6226 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4946 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 2988 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2640 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2543 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty