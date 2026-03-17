Antyaborcyjny baner. Radny Przemysław Słowik zawiadamia policję

Mieszane uczucia wzbudził antyaborcyjny baner wystawiony podczas sobotniej pikiety aktywistów PRO-LIFE w centrum Szczecina.

- Makabryczne, drastyczne zdjęcia rozerwanego płodu we krwi... Coś, co nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Tam chodzą dzieci, tam chodzą mieszkańcy i jest to po prostu ekspozycja; na tak drastyczne treści nie powinno być miejsca - ocenił.





Oburzył się nim radny Przemysław Słowik z Zielonych wskazując na eksponowanie treści drastycznych.Przedstawiciel Rady Miasta zgłosił sprawę na policję.Nic do zarzucenia nie ma sobie szczeciński magistrat, bo - jak mówi rzecznik Urzędu Miasta Dariusz Sadowski - zgłoszenia o organizowaniu zgromadzeń nie są analizowane pod kontem ideologicznym.- Jesteśmy tylko komórką, do której informacje o zgromadzeniu powinny wpływać. My odnosimy się jedynie do aspektów logistycznych. Ewentualne kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy zakłóceń powinny być zgłaszane do służb - powiedział.Pikietę zorganizowało zgromadzenie modlitewne.