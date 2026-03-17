Antyaborcyjny baner. Radny Przemysław Słowik zawiadamia policję

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszane uczucia wzbudził antyaborcyjny baner wystawiony podczas sobotniej pikiety aktywistów PRO-LIFE w centrum Szczecina.
Oburzył się nim radny Przemysław Słowik z Zielonych wskazując na eksponowanie treści drastycznych.

Przedstawiciel Rady Miasta zgłosił sprawę na policję.

- Makabryczne, drastyczne zdjęcia rozerwanego płodu we krwi... Coś, co nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Tam chodzą dzieci, tam chodzą mieszkańcy i jest to po prostu ekspozycja; na tak drastyczne treści nie powinno być miejsca - ocenił.

Nic do zarzucenia nie ma sobie szczeciński magistrat, bo - jak mówi rzecznik Urzędu Miasta Dariusz Sadowski - zgłoszenia o organizowaniu zgromadzeń nie są analizowane pod kontem ideologicznym.

- Jesteśmy tylko komórką, do której informacje o zgromadzeniu powinny wpływać. My odnosimy się jedynie do aspektów logistycznych. Ewentualne kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy zakłóceń powinny być zgłaszane do służb - powiedział.

Pikietę zorganizowało zgromadzenie modlitewne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz 1 komentarz

Bo to, panie, barbarzyńcy są

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3752 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2922 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2531 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2371 razy)
  5. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2193 razy)
"Dom na klifie", czyli nowe słuchowisko w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najwięcej pożarów lasów w Nadleśnictwie Kliniska [WIDEO]
Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podaruj ciepło za pomocą pary skarpet [WIDEO, ZDJĘCIA]
Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]

