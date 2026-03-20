Przyczyny wzrostu cen na stacjach paliw

Minister energii Miłosz Motyka (C) na konferencji prasowej w Hanza Tower w Szczecinie. PAP/Marcin Bielecki
Widzimy, że na Bliskim Wschodzie realizowany jest ten najgorszy scenariusz - mówił minister energii.
Młodzież z regionu przepytywała szefa resortu energii

Miłosz Motyka podczas wizyty w Szczecinie przyznał, że dopóki sytuacja się nie ustabilizuje, o obniżki na stacjach paliw będzie trudno.

- Ataki na rafinerie doprowadzają do ubytków bezpośrednio przez państwa najpierw Azji, a później Europy w imporcie gotowego paliwa, co ma bezpośredni wpływ na ceny. Bez uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie, udrożnienia cieśniny Ormuz i bez zaprzestania ataków na strategiczną infrastrukturę energetyczną nie będzie żadnego spadku ceny - mówił.

Na razie udało się częściowo odciążyć portfele Polaków - ocenił Motyka.

- To co udało nam się zrobić, czyli obniżyć marżę Orlenu, zabezpieczyć dostawy plus dodatkowe decyzje dotyczące promocji przez Orlen. Natomiast nie wykluczamy scenariusza podatkowego - dodał.

Decyzje w sprawie obniżki VAT na paliwo Ministerstwo Finansów ma ogłosić w ciągu kilkunastu dni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 6346 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3751 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od wczoraj oglądane 2177 razy)
  4. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2159 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od przedwczoraj oglądane 2120 razy)
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!

Najnowsze podcasty