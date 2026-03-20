Przyczyny wzrostu cen na stacjach paliw

Widzimy, że na Bliskim Wschodzie realizowany jest ten najgorszy scenariusz - mówił minister energii.
- Ataki na rafinerie doprowadzają do ubytków bezpośrednio przez państwa najpierw Azji, a później Europy w imporcie gotowego paliwa, co ma bezpośredni wpływ na ceny. Bez uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie, udrożnienia cieśniny Ormuz i bez zaprzestania ataków na strategiczną infrastrukturę energetyczną nie będzie żadnego spadku ceny - mówił.
Na razie udało się częściowo odciążyć portfele Polaków - ocenił Motyka.
- To co udało nam się zrobić, czyli obniżyć marżę Orlenu, zabezpieczyć dostawy plus dodatkowe decyzje dotyczące promocji przez Orlen. Natomiast nie wykluczamy scenariusza podatkowego - dodał.
Decyzje w sprawie obniżki VAT na paliwo Ministerstwo Finansów ma ogłosić w ciągu kilkunastu dni.
- Ataki na rafinerie doprowadzają do ubytków bezpośrednio przez państwa najpierw Azji, a później Europy w imporcie gotowego paliwa, co ma bezpośredni wpływ na ceny. Bez uspokojenia się sytuacji na Bliskim Wschodzie, udrożnienia cieśniny Ormuz i bez zaprzestania ataków na strategiczną infrastrukturę energetyczną nie będzie żadnego spadku ceny - mówił.