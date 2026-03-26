Były szef m.in. Polskiej Żeglugi Morskiej z zarzutami

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Były szef Polskiej Żeglugi Morskiej i były prezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście z zarzutami.
Paweł B., który w latach 2017-2019 był komisarycznym zarządcą PŻM, a wcześniej, w latach 1998-2005 dyrektorem naczelnym tego przedsiębiorstwa, usłyszał zarzut wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

- Na skutek jego działania zarząd portów doznał szkody majątkowej na ponad 600 tys. zł - tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. - Ma to związek z umową o pracę, którą podpisał Paweł B. w 2021 roku. Umowa ta miała fikcyjny charakter i rzeczywiście praca ta nie była na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście świadczona.

Taki sam zarzut usłyszał były prezes zarządu portów Karol U. Grozi im do pięciu lat więzienia. Śledztwo dotyczące Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście trwa. Jak przekazała prok. Wojciechowicz, ma ono wielowątkowy charakter.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Na skutek jego działania zarząd portów doznał szkody majątkowej na ponad 600 tys. zł - tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

