Posypały się mandaty dla kierowców parkujących przy Al. Powstańców Wielkopolskich [ZDJĘCIA]

W Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie od kilku miesięcy sporo się dzieje, a wszystko przez nieprawidłowe parkowanie. Straż Miejska od października przeprowadziła tam 496 interwencji, z czego 191 zakończyło się mandatami, 56 pouczeniami a 78 odholowaniami pojazdów.

Najbardziej newralgiczny jest odcinek, gdzie kierowcy parkują wzdłuż jezdni – od Placu Szyrockiego do Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.Od października, po wprowadzeniu ruchu w obu kierunkach z powodu przebudowy, nasze działania były bardzo intensywne. Jeździliśmy tam prawie codziennie, bo pojazdy często blokują pas ruchu i stwarzają zagrożenie – mówi Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.- Tymi radykalnymi działaniami, ale wynikającymi wprost przepisów, staraliśmy się tych kierowców oduczyć. Teraz obserwujemy, że ten ruch się już uspokoił. Oczywiście pojedyncze przypadki się zdarzają, ale nie jest to tak nagminne, jak jeszcze było to pod koniec roku - mówi Wojtach.Mieszkańcy tłumaczą, że nie mają gdzie zostawiać samochodów i sytuacja jest dla nich trudna.- Nie mają gdzie, a na czas budowy przez jakiś czas pozwalali po lewej stronie parkować i się ludzie przyzwyczaili i parkują. - W tej chwili nie ma samochodów, bo ludzie są w pracy. Przyjeżdżają wieczorem i sytuacja się zmieni. - Budują, miejsc parkingowych mało, a samochodów coraz więcej. - Jeden kierunek ruchu. W większości miast ludzie parkują przy lewej krawędzi i nikt nie robi z tego afery. - Powiem tak, nie wiem czy jest do rozwiązania problem - mówią mieszkańcy.Straż miejska odpowiada jasno – brak miejsc parkingowych nie usprawiedliwia łamania przepisów.- Posiadanie samochodu wiąże się z pewnym obowiązkiem. Oprócz posiadania uprawnień, również stosowanie przepisów z zakresu ruchu drogowego. To nie jest tłumaczenie. Należy stosować właśnie te przepisy i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu - mówi Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.W związku z dziurą, która powstała na początku marca, wyjazd z Alei Powstańców Wielkopolskich w stronę Placu Szyrockiego jest zamknięty i nie wiadomo, kiedy zostanie otwarty.