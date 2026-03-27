Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Posypały się mandaty dla kierowców parkujących przy Al. Powstańców Wielkopolskich [ZDJĘCIA]

Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie od kilku miesięcy sporo się dzieje, a wszystko przez nieprawidłowe parkowanie. Straż Miejska od października przeprowadziła tam 496 interwencji, z czego 191 zakończyło się mandatami, 56 pouczeniami a 78 odholowaniami pojazdów.
Najbardziej newralgiczny jest odcinek, gdzie kierowcy parkują wzdłuż jezdni – od Placu Szyrockiego do Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od października, po wprowadzeniu ruchu w obu kierunkach z powodu przebudowy, nasze działania były bardzo intensywne. Jeździliśmy tam prawie codziennie, bo pojazdy często blokują pas ruchu i stwarzają zagrożenie – mówi Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.

- Tymi radykalnymi działaniami, ale wynikającymi wprost przepisów, staraliśmy się tych kierowców oduczyć. Teraz obserwujemy, że ten ruch się już uspokoił. Oczywiście pojedyncze przypadki się zdarzają, ale nie jest to tak nagminne, jak jeszcze było to pod koniec roku - mówi Wojtach.

Mieszkańcy tłumaczą, że nie mają gdzie zostawiać samochodów i sytuacja jest dla nich trudna.

- Nie mają gdzie, a na czas budowy przez jakiś czas pozwalali po lewej stronie parkować i się ludzie przyzwyczaili i parkują. - W tej chwili nie ma samochodów, bo ludzie są w pracy. Przyjeżdżają wieczorem i sytuacja się zmieni. - Budują, miejsc parkingowych mało, a samochodów coraz więcej. - Jeden kierunek ruchu. W większości miast ludzie parkują przy lewej krawędzi i nikt nie robi z tego afery. - Powiem tak, nie wiem czy jest do rozwiązania problem - mówią mieszkańcy.

Straż miejska odpowiada jasno – brak miejsc parkingowych nie usprawiedliwia łamania przepisów.

- Posiadanie samochodu wiąże się z pewnym obowiązkiem. Oprócz posiadania uprawnień, również stosowanie przepisów z zakresu ruchu drogowego. To nie jest tłumaczenie. Należy stosować właśnie te przepisy i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu - mówi Joanna Wojtach ze straży miejskiej w Szczecinie.

W związku z dziurą, która powstała na początku marca, wyjazd z Alei Powstańców Wielkopolskich w stronę Placu Szyrockiego jest zamknięty i nie wiadomo, kiedy zostanie otwarty.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

radioszczecin.tv

Marek Osajda
Najnowsze podcasty