Miliony dla Politechniki Morskiej na budowę statku

Pierwsze sto milionów złotych z przeznaczeniem na budowę następcy "Nawigatora XXI" trafiło do Politechniki Morskiej w Szczecinie.

- To ważny początek, który uruchamia wszystkie niezbędne procedury z tym związane - mówi rektor profesor Wojcech Ślączka. - Jest to pierwsza transza na budowę statku. Zgodnie z programem, ta transza zostanie przeznaczona na etap "zaprojektuj", czyli budowa projektu całego statku i na wstępne zakupy blach, które będą efektem już zaprojektowanego statku.



- Jeszcze w tym roku powinna zostać wybrana stocznia, która tę jednostkę wybuduje - informuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodaje, że całościowy koszt nowego statku badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, to 625 milionów złotych.



- Wielka sprawa, największa inwestycja dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, w sumie w historii całej uczelni. Szczecin zyska wspaniałe narzędzie do tego, aby studenci zdobywali kwalifikacje, a naukowcy mogli pracować w jak najlepszych warunkach - podkreśla Marchewka.



Następca "Nawigatora XXI" ma być oddany do użytku studentów i naukowców w 2030 roku.



