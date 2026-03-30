Miliony dla Politechniki Morskiej na budowę statku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pierwsze sto milionów złotych z przeznaczeniem na budowę następcy "Nawigatora XXI" trafiło do Politechniki Morskiej w Szczecinie.
- To ważny początek, który uruchamia wszystkie niezbędne procedury z tym związane - mówi rektor profesor Wojcech Ślączka. - Jest to pierwsza transza na budowę statku. Zgodnie z programem, ta transza zostanie przeznaczona na etap "zaprojektuj", czyli budowa projektu całego statku i na wstępne zakupy blach, które będą efektem już zaprojektowanego statku.

- Jeszcze w tym roku powinna zostać wybrana stocznia, która tę jednostkę wybuduje - informuje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodaje, że całościowy koszt nowego statku badawczego dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, to 625 milionów złotych.

- Wielka sprawa, największa inwestycja dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, w sumie w historii całej uczelni. Szczecin zyska wspaniałe narzędzie do tego, aby studenci zdobywali kwalifikacje, a naukowcy mogli pracować w jak najlepszych warunkach - podkreśla Marchewka.

Następca "Nawigatora XXI" ma być oddany do użytku studentów i naukowców w 2030 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
