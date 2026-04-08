Naprawa nawierzchni wokół pętli Dworzec Niebuszewo [ZDJĘCIA]

Koniec z kostką – rusza poprawka pętli na szczecińskim Niebuszewie.
W sobotę rozpocznie się naprawa nawierzchni wokół pętli Dworzec Niebuszewo, którą wykona firma ZUE. Zniszczona kostka granitowa zostanie zastąpiona betonem w miejscach przejazdu autobusów.
Pierwszy etap obejmie m.in. ul. Orzeszkowej i części skrzyżowań i potrwa około dwóch miesięcy. Cały remont podzielono na etapy, by utrzymać ruch, będzie on jednak ograniczony. Autobusy nie będą mogły korzystać z pętli w trakcie prac.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek września 2026 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
