Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

"Studenci chcą, by Szczecin był bardziej metropolitalny"

Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Studenci dobrze postrzegają Szczecin, ale widzą też wiele braków i mankamentów - uważa ekspert ds. logistyki miejskiej.
Szczecin zalicza się do ośmiu metropolii w Polsce o znaczeniu ponadregionalnym. Mimo to miastu grozi wyludnienie, a młodzi, zamiast zostawać w mieście - wyjeżdżają do Poznania czy Gdańska.

Jak mówi Wojciech Drożdż z Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, studenci doceniają zieleń i nadmorski charakter, ale brakuje im towarzyskiego serca miasta.

- Życie studenckie, które jak wiadomo jest bujne, nie może się rozwijać w ramach Starego Miasta, a wszystkie inne lokale są rozproszone. Tak naprawdę wydaje się, że naturalnym jest al. Jana Pawła II, gdzie w każdej z kamienic na parterach powinny być kawiarenki, kluby, galerie.

Zdaniem Wojciecha Drożdża, studenci chcą, by Szczecin był bardziej metropolitalny.

- Miasto metropolitalne z natury jest miastem dynamicznym, miastem, które żyje przez 24 godziny na dobę. Oczywiście ma też swoje minusy. Jest to na przykład hałas, czy jest to wysoka zabudowa, ale jest to nieuniknione do tego, żeby się to miasto rozwijało jako metropolia - uważa Drożdż.

Według statystyk, w ciągu ostatnich 25 lat w Szczecinie ubyło ponad 60 tysięcy mieszkańców.
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sabina Baral
Piotr Krzyżankiewicz
Najnowsze podcasty