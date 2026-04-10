Studenci dobrze postrzegają Szczecin, ale widzą też wiele braków i mankamentów - uważa ekspert ds. logistyki miejskiej.

Szczecin zalicza się do ośmiu metropolii w Polsce o znaczeniu ponadregionalnym. Mimo to miastu grozi wyludnienie, a młodzi, zamiast zostawać w mieście - wyjeżdżają do Poznania czy Gdańska.



Jak mówi Wojciech Drożdż z Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, studenci doceniają zieleń i nadmorski charakter, ale brakuje im towarzyskiego serca miasta.



- Życie studenckie, które jak wiadomo jest bujne, nie może się rozwijać w ramach Starego Miasta, a wszystkie inne lokale są rozproszone. Tak naprawdę wydaje się, że naturalnym jest al. Jana Pawła II, gdzie w każdej z kamienic na parterach powinny być kawiarenki, kluby, galerie.



Zdaniem Wojciecha Drożdża, studenci chcą, by Szczecin był bardziej metropolitalny.



- Miasto metropolitalne z natury jest miastem dynamicznym, miastem, które żyje przez 24 godziny na dobę. Oczywiście ma też swoje minusy. Jest to na przykład hałas, czy jest to wysoka zabudowa, ale jest to nieuniknione do tego, żeby się to miasto rozwijało jako metropolia - uważa Drożdż.



Według statystyk, w ciągu ostatnich 25 lat w Szczecinie ubyło ponad 60 tysięcy mieszkańców.