Wystawa z okazji 55. rocznicy wystawienia "Hamleta" w Szczecinie [ZDJĘCIA]

55 lat temu szczecińska adaptacja "Hamleta" zelektryzowała mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego. Z tej okazji w budynku Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wernisaż wystawy poświęconej legendarnej sztuce Szekspira, którą na Zamku Książąt Pomorskich wystawił reżyser Józef Gruda.

- Można zaryzykować stwierdzenie, że to było największe wydarzenie kulturalne w powojennym Szczecinie – mówi Katarzyna Jaworska z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Było aż sto przedstawień. Grali naprawdę wspaniali aktorzy, m.in. Wacław Ulewicz w roli głównej - Hamleta. Na tej wystawie możemy zobaczyć materiały, które się zachowały z tego spektaklu. Są to fotografie, afisze, projekty kostiumów, plan sytuacyjny sali Bogusława X - wyliczała.



- Premiera tej sztuki nabrała również znaczenia politycznego. W końcu to był okres po strajkach Grudnia 1970, gdzie wzburzenie wśród ludzi wciąż było duże – dodaje prof. Eryk Krasucki z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Od początku stycznia całe miasto dyskutuje o tym, co się wydarzyło kilka tygodni wcześniej, jak należałoby ukarać tych, którzy są winni tych śmierci, które miały miejsce. Kiedy zobaczymy to przedstawienie właśnie w kontekście zdarzeń, które mają miejsce w Szczecinie, to rzeczywiście można zobaczyć bardzo, bardzo dużo - podkreślił.



Wystawę można oglądać bezpłatnie na IV piętrze Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego przez najbliższy miesiąc.



Edycja tekstu: Jacek Rujna