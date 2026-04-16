Od piątku Strefa Czystego Transportu w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Strefa Czystego Transportu
Strefa Czystego Transportu
Od piątku pojawi się w Szczecinie Strefa Czystego Transportu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta obejmie obszar ograniczony Trasą Zamkową oraz ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką.
Nie będą mogły do niej wjeżdżać samochody benzynowe wyprodukowane przed rokiem 2000 oraz pojazdy z silnkiem diesla sprzed roku 2005.

- Kontrolę nad Strefą Czystego Transportu w Szczecinie przejmie spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne - mówi rzeczbnik NiOL-u Wojciech Jachim. - Pracownicy NIOL-u będą kontrolować pojazdy wjeżdżające do Strefy Czystego Transportu. My będziemy się posługiwać tym serwisem rządowym, który jest dostępny powszechnie i można po prostu wpisać numer rejestracyjny i tam pojawia się informacja o normie euro, który ten pojazd spełnia.

Zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Szczecinie nie dotyczy między innymi mieszkańców, posiadaczy abonamentów uprawniających do postoju w śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania czy też lokalnych firm i organizacji posiadających siedziby na tym terenie.

- Kontrolę nad Strefą Czystego Transportu w Szczecinie przejmie spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne - mówi rzeczbnik NiOL-u Wojciech Jachim.

