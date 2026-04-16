Dofinansowanie na działania ratowników wodnych w Choszcznie

Wsparcie województwa w działaniach ratowników wodnych z Choszczna. Jednostka otrzymała 10 tysięcy złotych.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dwóch skafandrów suchych, które zapewnią bezpieczeństwo podczas całorocznych akcji ratowniczo-poszukiwawczych.
Dzięki wsparciu możliwa będzie również realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych podczas spotkań w szkołach, przedszkolach oraz nad wodą.
W marcu samorząd przekazał 200 tys. zł na wsparcie zachodniopomorskiego WOPR-u. Środki te przeznaczono m.in. na funkcjonowanie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, utrzymanie sprzętu oraz doposażenie oddziałów powiatowych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
