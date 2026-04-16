ZUT zaprasza na Targi Pracy

Spotkania z pracodawcami, rekruterami i ekspertami z branży technologicznej. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza studentów na Targi Pracy.

To okazja na znalezienie stażu, praktyk bądź pierwszego miejsca rozwoju kariery. Oprócz stoisk pracodawców, studenci będą mogli zrobić sobie zdjęcie do CV i wziąć udział w wykładach o pracy za granicą czy wykorzystywaniu AI w karierze zawodowej.



Targi potrwają od 10 do 15 w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy Jagiellońskiej.



