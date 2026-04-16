Policja zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety w Szczecinie

Mężczyzna powiązany ze śmiercią 38-latki ze Szczecina został zatrzymany. Według policyjnych informacji miał on udać się w stronę granicy polsko-niemieckiej.

Ciało kobiety znaleziono 13 kwietnia w budynku przy ulicy Malczewskiego. O sprawie policję poinformowała rodzina ofiary, po tym, jak nie wróciła do domu i nie było z nią kontaktu - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.





- Policja niezwłocznie podjęła działania, które miały na celu ustalanie, gdzie znajduje się 38-letnia kobieta. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecin ustali adres, pod którym miała ona przebywać. Dzięki ich błyskawicznym działaniom za pomocą monitoringu ustalono, że kobieta nie opuściła miejsca, w którym nocowała - mówi Jaworski.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane.