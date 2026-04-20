Zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o posiadanie i sprzedaż znacznych ilości narkotyków

Ponad półtora kilograma narkotyków przejęli szczecińscy policjanci. Zatrzymano też 46-letniego właściciela środków odurzających.

Zabezpieczono: amfetaminę, mefedron, marihuanę oraz MDMA. Ponadto ujawniono wagi jubilerskie, prawie 200 woreczków strunowych, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Zatrzymany przyznał się do handlu narkotykami.



Usłyszał zarzuty posiadania oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.



