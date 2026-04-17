Rolniczy protest i blokada na DK10

Kolejną blokadę drogi krajowej nr 10 zapowiadają na piątek rolnicy z naszego regionu.
Protest w obronie polskiej wsi zorganizowany będzie przez NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 14.
W tym czasie rolnicy będą cyklicznie pokonywać przejście dla pieszych w miejscowości Krąpiel.
Jak sami oficjalnie mówią "jednoczą siły, aby zawalczyć o swoją przyszłość, godne warunki pracy i bezpieczeństwo polskiego rolnictwa".
Autorka edycji: Joanna Chajdas
