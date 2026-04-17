Komentarze ekspertów ws. sporu wokół ustawy dot. rynku kryptowalut

Regulacje potrzebne, ale w obecnej formie - problematyczne. To opinie gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór", którzy komentowali spór wokół ustawy o rynku kryptoaktywów i prezydenckiego weta.

Sejm ponownie zajmuje się przepisami wdrażającymi unijne regulacje, a branża czeka na rozstrzygnięcie.



Prof. Krzysztof Piech zwracał uwagę, że problemem jest nadmierna szczegółowość polskich przepisów.



- Polska ustawa ma 108 stron, plus ponad 250 stron załączników, więc samo już to pokazuje, że w Polsce mieliśmy do czynienia z nadregulacją - dodał prof. Piech.



Dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich podkreślał, że rynek krypto wymaga szczególnej ostrożności.



- To są rozwiązania i produkty dla bardzo wykwalifikowanych odbiorców, tych, którzy dobrze poruszają się po rynku finansowym, a w związku z tym, że się dobrze poruszają, to mają świadomość ryzyka, które ponoszą - mówił dr Barbrich.



Spór dotyczy prezydenckiego weta, Sejm może je odrzucić lub podtrzymać. Od tej decyzji zależy, czy Polska wprowadzi krajowe przepisy unijnego rozporządzenia, które ma uporządkować rynek krypto i wzmocnić ochronę inwestorów.



