Komentarze ekspertów ws. sporu wokół ustawy dot. rynku kryptowalut

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Achiwum]
Regulacje potrzebne, ale w obecnej formie - problematyczne. To opinie gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór", którzy komentowali spór wokół ustawy o rynku kryptoaktywów i prezydenckiego weta.
Sejm ponownie zajmuje się przepisami wdrażającymi unijne regulacje, a branża czeka na rozstrzygnięcie.

Prof. Krzysztof Piech zwracał uwagę, że problemem jest nadmierna szczegółowość polskich przepisów.

- Polska ustawa ma 108 stron, plus ponad 250 stron załączników, więc samo już to pokazuje, że w Polsce mieliśmy do czynienia z nadregulacją - dodał prof. Piech.

Dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich podkreślał, że rynek krypto wymaga szczególnej ostrożności.

- To są rozwiązania i produkty dla bardzo wykwalifikowanych odbiorców, tych, którzy dobrze poruszają się po rynku finansowym, a w związku z tym, że się dobrze poruszają, to mają świadomość ryzyka, które ponoszą - mówił dr Barbrich.

Spór dotyczy prezydenckiego weta, Sejm może je odrzucić lub podtrzymać. Od tej decyzji zależy, czy Polska wprowadzi krajowe przepisy unijnego rozporządzenia, które ma uporządkować rynek krypto i wzmocnić ochronę inwestorów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Prof. Krzysztof Piech zwracał uwagę, że problemem jest nadmierna szczegółowość polskich przepisów.
Dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich podkreślał, że rynek krypto wymaga szczególnej ostrożności.

