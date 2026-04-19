Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tegoroczne hasło, towarzyszące 22. edycji wydarzenia – „Jestem dla Ciebie” – podkreśla potrzebę realnego wsparcia, zwłaszcza dla samotnych matek oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
"Maszerujemy przez cały rok". Te dzieła wyrosły z Marszu dla Życia
Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa promuje wartości pro-life i zachęca do wspierania kobiet w ciąży oraz potrzebujących rodzin. Uczestnicy marszu wyruszyli z Jasnych Błoni i przeszli przez centrum miasta w kierunku katedry św. Jakuba.

- Idea, myślę, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest tutaj być. Pokazywać, że jesteśmy za życiem. - Jest to ważne. W dzisiejszych czasach, gdzie jest tak mała dzietność. - Uważam, że życie jest święte. I tak samo trzeba chronić życie dorosłych, jak i tych nienarodzonych dzieci, jeszcze bardziej. - Jak najbardziej. Pokazywać, że jest nam to naprawdę potrzebne. - Dziecko jest dzieckiem od chwili poczęcia. I to jest oczywiste. - No trudno z tym dyskutować. - Wysyłam przesłanie swoim udziałem, ponieważ dużo ludzi po prostu nie szanuje tego nienarodzonego życia. Chcę dać o tym świadectwo, będąc na tym marszu. - Życie jest najważniejsze, co może być ważniejszego od życia - mówili uczestnicy wydarzenia.

Marsz zakończy msza święta w katedrze. W trakcie całego wydarzenia prowadzona jest także zbiórka na rzecz Fundacji Małych Stópek.

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od 13 kwietnia oglądane 5731 razy)
  2. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 4954 razy)
  3. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od przedwczoraj oglądane 2642 razy)
  4. Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]
    (od 14 kwietnia oglądane 2579 razy)
  5. GDDKiA przejmie fragment Szosy Stargardzkiej
    (od 13 kwietnia oglądane 2192 razy)
