Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tegoroczne hasło, towarzyszące 22. edycji wydarzenia – „Jestem dla Ciebie” – podkreśla potrzebę realnego wsparcia, zwłaszcza dla samotnych matek oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa promuje wartości pro-life i zachęca do wspierania kobiet w ciąży oraz potrzebujących rodzin. Uczestnicy marszu wyruszyli z Jasnych Błoni i przeszli przez centrum miasta w kierunku katedry św. Jakuba.- Idea, myślę, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest tutaj być. Pokazywać, że jesteśmy za życiem. - Jest to ważne. W dzisiejszych czasach, gdzie jest tak mała dzietność. - Uważam, że życie jest święte. I tak samo trzeba chronić życie dorosłych, jak i tych nienarodzonych dzieci, jeszcze bardziej. - Jak najbardziej. Pokazywać, że jest nam to naprawdę potrzebne. - Dziecko jest dzieckiem od chwili poczęcia. I to jest oczywiste. - No trudno z tym dyskutować. - Wysyłam przesłanie swoim udziałem, ponieważ dużo ludzi po prostu nie szanuje tego nienarodzonego życia. Chcę dać o tym świadectwo, będąc na tym marszu. - Życie jest najważniejsze, co może być ważniejszego od życia - mówili uczestnicy wydarzenia.Marsz zakończy msza święta w katedrze. W trakcie całego wydarzenia prowadzona jest także zbiórka na rzecz Fundacji Małych Stópek.