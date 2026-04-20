Budowa nowych trybun na stadionie "Sarmaty" Dobra

Ruszyła budowa nowych trybun na stadionie miejskim w Dobrej, w powiecie łobeskim. Obecnie trwa demontaż dotychczasowych ławek oraz konstrukcji wykonanej z płyt betonowych.

To pierwszy etap modernizacji, który otwiera drogę do stworzenia nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni dla widzów.









Projekt zakłada instalację 3-rzędowych trybun o łącznej liczbie 364 miejsc siedzących.

W kolejnym etapie zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, stanowiącej solidną podstawę pod montaż nowych trybun.Nowe siedziska będą utrzymane w kolorystyce czerwono-biało-czarnej, nawiązującej do barw Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Sarmata" Dobra.