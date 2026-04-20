Złocieniec sięga po nowe technologie budowlane

To jak budowanie domów z klocków Lego, tyle, że w tych można mieszkać. Pięć dni - tyle trwało wzniesienie konstrukcji pięciokondygnacyjnego bloku w Złocieńcu, który powstaje w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Wykonawca złożył budowlę z gotowych modułów - dlatego prace przebiegły w ekspresowym czasie. To technologia wielokrotnie szybsza od tradycyjnej - trudno uwierzyć w to tempo.- Niesamowite: jak klocki Lego. Moduły, które przyjeżdżały już gotowe z prysznicem, kuchnią, z kafelkami, z panelami podłogowymi i moduł do modułu został jak klocki Lego przyłączony - podkreślała w "Rozmowie pod krawatem" burmistrzyni Złocieńca, Małgorzata Głodek.Jak dodała - wszystkie mieszkania zostały już zarezerwowane.