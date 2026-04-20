Mieszkańcy gminy Police mogą zbadać (bezpłatnie) słuch

Powiat rusza z kolejną inicjatywą profilaktyczno-zdrowotną. W mobilnym gabinecie czekać będą specjaliści.





Mobilny punkt badań pojawi się w kilku miejscowościach powiatu:

20 kwietnia 2026 r. (poniedziałek), w godzinach 9:00–14:00 – Police, parking przy hali sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza, ul. Siedlecka 6

21 kwietnia 2026 r. (wtorek), w godzinach 9:00–14:00 – Przecław, Pałac w Ostoi, Ostoja 10

23 kwietnia 2026 r. (czwartek), w godzinach 9:00–14:00 – Nowe Warpno, parking przy Urzędzie Gminy, pl. Zwycięstwa 1

24 kwietnia 2026 r. (czwartek), w godzinach 9:00–14:00 – Dobra, przy remizie OSP, ul. Szczecińska 16b

Jak zapewniają, badanie jest krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Słuchobus zaparkował przy hali sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Siedleckiej i będzie tam do godz. 14.- Badania będą prowadzone w specjalnym mobilnym gabinecie, który zawita do każdej gminy powiatu polickiego. Są całkowicie bezpłatne i nie trzeba się na nie rejestrować - mówi rzeczniczka Starostwa Polickiego Sylwia Turkiewicz.