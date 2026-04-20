Zmiany na os. Warszewo w Szczecinie

Będą zmiany przestrzenne na osiedlu Warszewo w Szczecinie. Chodzi o obszar prawie trzech hektarów znajdujący się w rejonie ulicy Księcia Warcisława.

- Przy markecie E.Leclerc będzie mogła powstać stacja benzynowa. Myślę, że stacja benzynowa zawsze jest potrzebna. Jest to droga szybkiego ruchu, jeśli chodzi o trasę północną, więc myślę, że kierowcy będą zadowoleni z tego, że będą mogli po drodze, jadąc do centrum miasta, zatankować swoje samochody – mówi przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Andrzej Radziwinowicz.



Uchwała w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie radnych w trakcie wtorkowej sesji rady miasta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni (licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego).



