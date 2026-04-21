Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Agregat i panele fotowoltaiczne dla świnoujskiego szpitala

Region Joanna Maraszek

Fot. Szpital Miejski w Świnoujściu
Nowy sprzęt zabezpiecza szpital w Świnoujściu. Agregat i panele fotowoltaiczne za ponad 26 tys. zł w razie potrzeby ochronią leki i krew.
Nowy sprzęt dla szpitala w Świnoujściu

Do placówki trafił nowoczesny agregat z auto-startem oraz przenośna stacja zasilania, co gwarantuje ciągłość pracy urządzeń ratujących życie podczas awarii prądu.

Inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania szpitala. Te zakupy nie są ostatnimi, zapewnia Grażyna Surosz, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego.

- Będziemy też kupowali klimatyzatory do szpitala, ponieważ są potrzebne na poszczególnych oddziałach

Miasto, na wypadek kryzysu zaopatrzy także inne lokalne podmioty.

- Będziemy kupowali dla zakładu wodociągów i kanalizacji beczkowóz, mobilne urządzenia, tak zwane stacje zasilania, dla komunikacji autobusowej, która też odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ będzie służyła do ewakuacji osób poszkodowanych.

W 2025 roku samorząd Świnoujścia w ramach programu otrzymał milion zł, w tegorocznym rozdaniu, są to ponad 2 mln.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty