Agregat i panele fotowoltaiczne dla świnoujskiego szpitala

Nowy sprzęt zabezpiecza szpital w Świnoujściu. Agregat i panele fotowoltaiczne za ponad 26 tys. zł w razie potrzeby ochronią leki i krew.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Do placówki trafił nowoczesny agregat z auto-startem oraz przenośna stacja zasilania, co gwarantuje ciągłość pracy urządzeń ratujących życie podczas awarii prądu.Inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania szpitala. Te zakupy nie są ostatnimi, zapewnia Grażyna Surosz, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego.- Będziemy też kupowali klimatyzatory do szpitala, ponieważ są potrzebne na poszczególnych oddziałachMiasto, na wypadek kryzysu zaopatrzy także inne lokalne podmioty.- Będziemy kupowali dla zakładu wodociągów i kanalizacji beczkowóz, mobilne urządzenia, tak zwane stacje zasilania, dla komunikacji autobusowej, która też odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ będzie służyła do ewakuacji osób poszkodowanych.W 2025 roku samorząd Świnoujścia w ramach programu otrzymał milion zł, w tegorocznym rozdaniu, są to ponad 2 mln.