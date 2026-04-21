Rekordowa liczba propozycji do tegorocznego SBO

272 propozycje złożyli mieszkańcy miasta do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jak przekazał magistrat, to najlepszy wynik od 13 lat. W puli znalazło się ponad 221 projektów lokalnych i 51 ogólnomiejskich.Najwięcej propozycji zgłoszono w obszarze "Pogodno, Łękno, Świerczewo". Mieszkańcy mają pomysły m.in. na nowe tereny zielone, miejsca rekreacji i inwestycje drogowe.Wszystkie zgłoszenia przejdą teraz weryfikację formalną, a następnie trafią na stronę SBO, później czeka je weryfikacja merytoryczna - projekty, które ją przejdą, trafią pod głosowanie.Do wydania jest 22,5 mln zł.