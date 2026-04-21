Radio Szczecin
Rekordowa liczba propozycji do tegorocznego SBO

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
272 propozycje złożyli mieszkańcy miasta do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Jak przekazał magistrat, to najlepszy wynik od 13 lat. W puli znalazło się ponad 221 projektów lokalnych i 51 ogólnomiejskich.

Najwięcej propozycji zgłoszono w obszarze "Pogodno, Łękno, Świerczewo". Mieszkańcy mają pomysły m.in. na nowe tereny zielone, miejsca rekreacji i inwestycje drogowe.

Wszystkie zgłoszenia przejdą teraz weryfikację formalną, a następnie trafią na stronę SBO, później czeka je weryfikacja merytoryczna - projekty, które ją przejdą, trafią pod głosowanie.
Do wydania jest 22,5 mln zł.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

