Rekordowa liczba propozycji do tegorocznego SBO

272 propozycje złożyli mieszkańcy miasta do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Najwięcej propozycji zgłoszono w obszarze "Pogodno, Łękno, Świerczewo". Mieszkańcy mają pomysły m.in. na nowe tereny zielone, miejsca rekreacji i inwestycje drogowe.
Wszystkie zgłoszenia przejdą teraz weryfikację formalną, a następnie trafią na stronę SBO, później czeka je weryfikacja merytoryczna - projekty, które ją przejdą, trafią pod głosowanie.
Do wydania jest 22,5 mln zł.
