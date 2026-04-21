Zamień elektrośmieci na sadzonkę róży [ZDJĘCIA]

Kilkaset róż otrzymali mieszkańcy Kołobrzegu. Wszystko w ramach ekologicznego pikniku z okazji Dnia Ziemi.

Monika Drabik z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta mówi, że na mieszkańców czekało 500 sadzonek.- Mamy kilka odmian róż, generalnie wielokwiatowych, takich prostych w uprawie, niewysokich. To nie jest jakaś bardzo wymagająca roślina. Wymaga na pewno cięcia, nawozu. Niemniej bardzo wdzięczna, nie przesuszyć i powinna cieszyć nawet w pojemnikach na tarasach - mówi Drabik.Aby otrzymać różę wystarczyło oddać elektroodpady. Chętnych nie brakowało.- Żelazko, jakiś samowar czy co to jest. Dwie rzeczy i kwiatek jest. - Super akcja, trzeba takie organizować, żeby ludzie dbali o ekologię. 0 Miałem takie cztery stare telefony i różę dostałem - mówią uczestnicy.Dzięki akcji udało się zebrać kilkaset kilogramów odpadów.