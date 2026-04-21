Wiemy, kiedy będą otwarte szczecińskie kąpieliska

Tegoroczny sezon kąpielowy w Szczecinie potrwa od 15 czerwca do 31 sierpnia. Tak zdecydowali w trakcie wtorkowej sesji miejscy radni.

Data ta obejmuje jedynie kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie - nie dotyczy szczecińskiej Arkonki, której funkcjonowanie nie podlega uregulowaniom wynikającym z prawa wodnego.W działalności szczecińskich kąpielisk - w stosunku do ubiegłego roku - mamy jedną zmianę. Dotyczy ona kąpieliska Głębokie, które w 2025 roku funkcjonowało jeszcze tydzień po zakończeniu wakacji. Ten eksperyment niestety się nie udał - przyznaje zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski.- Wydłużyliśmy testowo o pierwszy tydzień września termin funkcjonowania kąpieliska. Nie sprawdziło się, mimo ciepłego okresu nie było zainteresowania wśród naszych mieszkańców i tak jak ustaliliśmy, kończymy w poniedziałek 31 sierpnia, z ostatnim dniem wakacji - mówi Kadłubowski.Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, obecnie jakość wody na kąpieliskach Głębokie i Dziewoklicz została sklasyfikowana jako doskonała, a na kąpielisku Dąbie jako dostateczna.