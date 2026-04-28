Ul. Kresowa w Kołobrzegu do remontu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Ulica Kresowa w Kołobrzegu zostanie przebudowana. Miasto ogłosiło przetarg na zadanie, które ma rozwiązać problem, z jakim mieszkańcy borykają się od 20 lat.
Poprzedni remont zrealizowany został w 2006 roku, ale droga biegnąca przez podmokły i bagnisty teren zaczęła pękać i osiadać. Po latach oczekiwań miasto zdobyło ponad 18 milionów złotych z Rządowego Funduszu Dróg.

Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu mówi, że dzięki temu powstanie zupełnie nowy dojazd do osiedla Podczele.

- Nie będzie w takiej formule odbudowane, jaką w tej chwili mamy, tylko będziemy tam mieć estakadę o długości blisko 300 metrów, czyli będziemy tak naprawdę budować most - dodaje Pełechata.

Urzędnicy ogłosili przetarg na to zadanie. Z uwagi na teren cenny przyrodniczo, prace mają przebiegać pod nadzorem dendrologicznym, botanicznym i zoologicznym. Nad robotami będą czuwać specjaliści od ptaków, płazów, a nawet nietoperzy.

Jeśli miasto wyłoni wykonawcę, to prace będzie mógł on rozpocząć po sezonie letnim.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

