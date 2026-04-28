Alarm bombowy na kołobrzeskim dworcu PKP

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Okazało się, że winę za całe zdarzenie ponoszą roztargnieni obcokrajowcy. Policja apeluje do podróżnych o odpowiedzialne zachowania w miejscach publicznych.
Ochrona dworca zauważyła pozostawioną w poczekalni torbę podróżną. Jej właściciele, obywatele Filipin opuścili natomiast budynek. Na miejsce wezwana została policja. Z poczekalni ewakuowano kilkanaście osób, a zamknięte zostały także punkty kasowe. Gdy na miejscu pojawił się policyjny pirotechnik, po swoją torbę zgłosili się także właściciele. Już w ich obecności policja przeszukała bagaż i nie stwierdziła zagrożenia.

Pamela Kiljan, rzecznik kołobrzeskiej policji przypomina, że pozostawianie bez opieki bagażu na dworcu jest wykroczeniem.

- Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie i niepozostawianie walizek, toreb oraz plecaków bez opieki - powiedział Kiljan.

Takie zachowanie grozi mandatem do 500 złotych. Dla obywateli Filipin skończyło się pouczeniem przez służby mundurowe. Całe zdarzenie nie wpłynęło na opóźnienia pociągów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od przedwczoraj oglądane 8685 razy)
  2. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5752 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od wczoraj oglądane 3845 razy)
  4. Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią
    (od 24 kwietnia oglądane 3669 razy)
  5. Incydent w świnoujskim porcie
    (od 22 kwietnia oglądane 2799 razy)
radioszczecin.tv

Bezpośrednie spotkanie ze Stanami Pośrednimi… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Mateusz Bobek
Słuchowisko "Dom na klifie" w studiu S1 Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty