Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu oficjalnie zawiesza działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Choć władze placówki argumentują decyzję poważną awarią systemów zasilania, pielęgniarki i pozostali pracownicy alarmują, że może to być pierwszy krok do całkowitej likwidacji oddziału.
Pielęgniarki ze świnoujskiego szpitala boją się o przyszłość OIOM-u

Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy do prezesa zarządu szpitala. Wojciech Włodarski w odpowiedzi na nasze pytanie stanowczo zaprzecza planom likwidacji jednostki. Odpowiada, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące przyszłości oddziału, a odnosząc się do ewentualnych ryzyk zdrowotnych wskazuje, że nie wszystkie zachodniopomorskie szpitale prowadzą oddziały AIT, co oznacza, że pacjenci są stamtąd bezpiecznie przewożeni do innych podmiotów leczniczych. Z informacji, jakie posiadamy, sprawa nabiera tempa. Między mieszkańcami krąży petycja, która ma ustrzec lokalny OIOM przed ewentualną likwidacją.
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Mateusz Bobek
Najnowsze podcasty