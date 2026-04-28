Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu oficjalnie zawiesza działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Choć władze placówki argumentują decyzję poważną awarią systemów zasilania, pielęgniarki i pozostali pracownicy alarmują, że może to być pierwszy krok do całkowitej likwidacji oddziału.

Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy do prezesa zarządu szpitala. Wojciech Włodarski w odpowiedzi na nasze pytanie stanowczo zaprzecza planom likwidacji jednostki. Odpowiada, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące przyszłości oddziału, a odnosząc się do ewentualnych ryzyk zdrowotnych wskazuje, że nie wszystkie zachodniopomorskie szpitale prowadzą oddziały AIT, co oznacza, że pacjenci są stamtąd bezpiecznie przewożeni do innych podmiotów leczniczych. Z informacji, jakie posiadamy, sprawa nabiera tempa. Między mieszkańcami krąży petycja, która ma ustrzec lokalny OIOM przed ewentualną likwidacją.