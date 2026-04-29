ZUS przypomina. W czwartek ważny termin dla rodziców pobierających 800 plus

W czwartek ważny termin dla rodziców, którzy pobierają "800 plus". Jeśli nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres.

- Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca - tłumaczy rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski. - W Zachodniopomorskiem do ubiegłego tygodnia rodzice i opiekunowie złożyli przeszło 140 tysięcy wniosków na blisko 195 tysięcy dzieci.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wniosek na nowy okres świadczeniowy można przesłać przez aplikację mZUS, portale eZUS albo Emp@tia, a także przez bank, jeśli uruchomił tę usługę.