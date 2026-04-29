Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Jubileusz i święto pielęgniarek i położnych

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Ich codzienna praca to odpowiedzialność i poświęcenie. Pielęgniarki i położne obchodziły jubileusz 35-lecia swojego samorządu zawodowego.
Uroczystości odbyły się w Teatrze Polskim. Był sztandar, przedstawiciele wielu środowisk, medale i bohaterowie oraz bohaterki tego dnia.

- To jest oddanie samego siebie we władanie pacjenta i staranie się wychodzić naprzeciwko. - Jeżeli chodzi o dzisiejszy jubileusz, to jest tak naprawdę uświetnienie całej naszej drogi do samodzielności zawodowej. - Ta samodzielność zawodowa położnej i pielęgniarki jest naprawdę widoczna i na rynku pracy, i w świadczeniach zdrowotnych. - Takie gale na pewno powodują zacieśnienie się braci i całego środowiska. - Bardzo się cieszę, że napływa coraz więcej młodej kadry, która pozwala nam uzupełniać nasze szeregi. - Mamy swoją szkołę, swoje specjalizacje, tak naprawdę jesteśmy specjalistą w swojej dziedzinie - mówili uczestnicy gali.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w Zachodniopomorskiem zrzesza ponad dziewięć i pół tysiąca osób.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty