Jubileusz i święto pielęgniarek i położnych

Ich codzienna praca to odpowiedzialność i poświęcenie. Pielęgniarki i położne obchodziły jubileusz 35-lecia swojego samorządu zawodowego.

Uroczystości odbyły się w Teatrze Polskim. Był sztandar, przedstawiciele wielu środowisk, medale i bohaterowie oraz bohaterki tego dnia.





- To jest oddanie samego siebie we władanie pacjenta i staranie się wychodzić naprzeciwko. - Jeżeli chodzi o dzisiejszy jubileusz, to jest tak naprawdę uświetnienie całej naszej drogi do samodzielności zawodowej. - Ta samodzielność zawodowa położnej i pielęgniarki jest naprawdę widoczna i na rynku pracy, i w świadczeniach zdrowotnych. - Takie gale na pewno powodują zacieśnienie się braci i całego środowiska. - Bardzo się cieszę, że napływa coraz więcej młodej kadry, która pozwala nam uzupełniać nasze szeregi. - Mamy swoją szkołę, swoje specjalizacje, tak naprawdę jesteśmy specjalistą w swojej dziedzinie - mówili uczestnicy gali.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w Zachodniopomorskiem zrzesza ponad dziewięć i pół tysiąca osób.