"Data, która na trwałe zapisała się w historii polskiej Marynarki Wojennej" [ZDJĘCIA]

Świnoujska 8. Flotylla Obrony Wybrzeża świętuje 61 lat istnienia. Uroczystości w Porcie Wojennym stały się okazją do podsumowania dekad służby na Bałtyku oraz uhonorowania dorobku pokoleń marynarzy strzegących polskiego wybrzeża.

Obchody w Morskim Porcie Wojennym w Świnoujściu rozpoczęły się od podniesienia wielkiej gali banderowej na okrętach.



- 29 kwietnia 1965 roku to data, która na trwałe zapisała się w historii polskiej Marynarki Wojennej. Tego dnia powołano do życia 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - przypomina kpt. mar. Łukasz Koziarski, oficer prasowy 8. FOW. -Dziś świętujemy, ale chciałbym podkreślić, że to jest bardzo intensywny rok dla nas. Obecnie okręt Rzeczypospolitej Konradmirał Czernicki realizuje zadania w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO.



Obecnie flotylla operuje z baz w Świnoujściu, Gdyni oraz Dziwnowie.



