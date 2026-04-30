Pierwsza Dama Marta Nawrocka w Chojnie. Odsłonięcie pomnika

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: szczecin.ipn.gov.pl
Pomnik "Pamięci ofiar obozu koncentracyjnego Ravensbrück, więźniarek podobozu Königsberg in der Neumark 1944–1945" odsłonięty zostanie w Chojnie. W czwartek przypada 81. rocznica wyzwolenia tego obozu.
Uroczystości poprzedzi msza święta w intencji ofiar obozu, która zostanie odprawiona o 11.
Następnie zostanie odsłonięty pomnik.

Godzinę później, w sali widowiskowej ratusza odbędzie się projekcja filmu "Dziewczynka ze zdjęcia", opowiadającego historię Jadwigi Chomickiej, 13-letniej więźniarki obozu, pochodzącej z Warszawy.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym Pierwsza Dama Marta Nawrocka oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

