Pierwsza Dama Marta Nawrocka w Chojnie. Odsłonięcie pomnika

Pomnik "Pamięci ofiar obozu koncentracyjnego Ravensbrück, więźniarek podobozu Königsberg in der Neumark 1944–1945" odsłonięty zostanie w Chojnie. W czwartek przypada 81. rocznica wyzwolenia tego obozu.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym Pierwsza Dama Marta Nawrocka oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczystości poprzedzi msza święta w intencji ofiar obozu, która zostanie odprawiona o 11.Następnie zostanie odsłonięty pomnik.Godzinę później, w sali widowiskowej ratusza odbędzie się projekcja filmu "Dziewczynka ze zdjęcia", opowiadającego historię Jadwigi Chomickiej, 13-letniej więźniarki obozu, pochodzącej z Warszawy.