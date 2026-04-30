Ekspertka z Katedry Żywienia Człowieka: grillowanie przez trzy dni to zły pomysł

Region Sebastian Wierciak

Fot. pixabay.com / vika-imperia550 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / vika-imperia550 (CC0 domena publiczna)
Majówkowe grillowanie tak, ale z umiarem – apelowała w "Rozmowie pod krawatem" prof. Ewa Stachowska z Katedry Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ewa Stachowska

Ewa Stachowska

Okazuje się, że w pewnym wieku grillowanie trzy dni z rzędu to raczej zły pomysł.

- Jeżeli jesteśmy młodzi, zdrowi, to pewnie nawet i takie trzydniowe świętowanie nic tam się nie podzieje. Natomiast jak mamy już swoje lata, ten rozsądek powinien być zachowany. Lepiej jeden dzień sobie wybrać na takie grillowe poświętowanie, a potem też świętować, ale to nie musi oznaczać objadanie się czymś bardzo niezdrowym - mówi profesor.

Prof. Ewa Stachowska zaleca postawić na zielonego grilla z dużą ilością dodatków, surówek i warzyw, a przestrzega przed dużą ilością alkoholu.

- Szczególnie dla osób starszych, z problemami, to takie połączenie alkoholu i bardzo ciężkostrawnego spalonego mięsa jest naprawdę czymś, co może się bardzo źle skończyć. Może się skończyć zapaleniem trzustki - tłumaczy Stachowska.

Z prof. Stachowską rozmawialiśmy także m.in. o ozempiku, o modzie na dietę keto, o dietach pudełkowych, czy o pocovidowych problemach z jelitami.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Okazuje się, że w pewnym wieku grillowanie trzy dni z rzędu to raczej zły pomysł.
Prof. Ewa Stachowska zaleca postawić na zielonego grilla z dużą ilością dodatków, surówek i warzyw, a przestrzega przed dużą ilością alkoholu.

Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]

