Ekspertka z Katedry Żywienia Człowieka: grillowanie przez trzy dni to zły pomysł

Majówkowe grillowanie tak, ale z umiarem – apelowała w "Rozmowie pod krawatem" prof. Ewa Stachowska z Katedry Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.









Okazuje się, że w pewnym wieku grillowanie trzy dni z rzędu to raczej zły pomysł.- Jeżeli jesteśmy młodzi, zdrowi, to pewnie nawet i takie trzydniowe świętowanie nic tam się nie podzieje. Natomiast jak mamy już swoje lata, ten rozsądek powinien być zachowany. Lepiej jeden dzień sobie wybrać na takie grillowe poświętowanie, a potem też świętować, ale to nie musi oznaczać objadanie się czymś bardzo niezdrowym - mówi profesor.Prof. Ewa Stachowska zaleca postawić na zielonego grilla z dużą ilością dodatków, surówek i warzyw, a przestrzega przed dużą ilością alkoholu.- Szczególnie dla osób starszych, z problemami, to takie połączenie alkoholu i bardzo ciężkostrawnego spalonego mięsa jest naprawdę czymś, co może się bardzo źle skończyć. Może się skończyć zapaleniem trzustki - tłumaczy Stachowska.Z prof. Stachowską rozmawialiśmy także m.in. o ozempiku, o modzie na dietę keto, o dietach pudełkowych, czy o pocovidowych problemach z jelitami.