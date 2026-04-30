Gdzie w majówkę można legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień? [LISTA]

Majówka i grill są nierozłączne - mówią Szczecinianie. Nie wszędzie w mieście można legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień.

Pełna lista polan z paleniskami:

PRAWOBRZEŻE:

LEWOBRZEŻE:

Spytaliśmy mieszkańców o ich plany na długi weekend i sprawdziliśmy, gdzie w Szczecinie można upiec kiełbaski.- W majówkę właśnie będę na działce z moją kuzynką i myślę, że będziemy po prostu odpoczywać. - Zapewne rowerowe. Myślę, że wycieczka dookoła zalewu, taka jednodniowa. - Na małym grillu. - Wyjeżdżam, na Sycylię jadę. - Będę na swojej działce - mówią mieszkańcy.- Polany leśne i tylko i wyłącznie wyznaczone na tych polanach paleniska, gdzie możemy legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień. Takich polan mamy w mieście trzynaście. Trzy na prawobrzeżu i dziesięć kolejnych na lewobrzeżu. Przede wszystkim w rejonie Głębokiego i Puszczy Wkrzańskiej - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.1. Polana Widok2. Polana Słoneczna3. Park Leśny „Klęskowo”1. Polana Sportowa2. Polana Miodowa3. Polana Czerwona4. Polana Wołczkowska5. Polana Sosnowa6. Polana „Nad jez. Głębokie”7. Polana „Bagienna Olszyna”8. Polana Harcerska9. Polana Goplana10. Polana Biała