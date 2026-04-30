Radio Szczecin
Gdzie w majówkę można legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień? [LISTA]

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / jackmac34 (CC0 domena publiczna)
Majówka i grill są nierozłączne - mówią Szczecinianie. Nie wszędzie w mieście można legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień.
Ekspertka z Katedry Żywienia Człowieka: grillowanie przez trzy dni to zły pomysł

Spytaliśmy mieszkańców o ich plany na długi weekend i sprawdziliśmy, gdzie w Szczecinie można upiec kiełbaski.

- W majówkę właśnie będę na działce z moją kuzynką i myślę, że będziemy po prostu odpoczywać. - Zapewne rowerowe. Myślę, że wycieczka dookoła zalewu, taka jednodniowa. - Na małym grillu. - Wyjeżdżam, na Sycylię jadę. - Będę na swojej działce - mówią mieszkańcy.

- Polany leśne i tylko i wyłącznie wyznaczone na tych polanach paleniska, gdzie możemy legalnie i bezpiecznie rozpalić ogień. Takich polan mamy w mieście trzynaście. Trzy na prawobrzeżu i dziesięć kolejnych na lewobrzeżu. Przede wszystkim w rejonie Głębokiego i Puszczy Wkrzańskiej - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Pełna lista polan z paleniskami:

PRAWOBRZEŻE:
1. Polana Widok
2. Polana Słoneczna
3. Park Leśny „Klęskowo”

LEWOBRZEŻE:
1. Polana Sportowa
2. Polana Miodowa
3. Polana Czerwona
4. Polana Wołczkowska
5. Polana Sosnowa
6. Polana „Nad jez. Głębokie”
7. Polana „Bagienna Olszyna”
8. Polana Harcerska
9. Polana Goplana
10. Polana Biała
Relacja Julii Nowickiej.

