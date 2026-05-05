Deficyt Szczecina ma się zwiększyć

Zwiększenie tegorocznego deficytu Szczecina o ponad 211 mln złotych - to zakłada projekt zmian w budżecie, przygotowany na najbliższą sesję Rady Miasta.

Ta kwota to głównie przesunięcia z roku 2025 - czyli tak zwane niewykonania, które należy zakończyć w roku 2026 – poinformowała w trakcie posiedzenia Komisji ds. budżetu, skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska. Przekazała także, ile obecnie wynosi zadłużenie Szczecina.



- Jeżeli patrzymy na analizę wydatków i historyczność, to zadłużenie miasta na dzień dzisiejszy wynosi 2 miliardy 553 miliony złotych - powiedziała Pudło-Żylińska.



Na najbliższej sesji, we wtorek, przeprowadzone mają być zmiany w budżecie miasta. Planowany deficyt na obecny rok wyniesie 451 milionów złotych, a wydatki przekroczą 5 miliardów 180 milionów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas