Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta

Źródło: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Rozpędzony miejski autobus o mało nie potrącił pieszych na przejściu w Szczecinie.
Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego ze świadków zderzenia.
Kierowca miał naruszyć zasady bezpieczeństwa drogowego i na skrzyżowanie przy Kaskadzie wjechać na buspas, gdy dla pieszych zapaliło się zielone światło.
Sąd zastosował dozór wobec mężczyzny. Dodatkowo otrzymał on zakaz prowadzenia pojazdów.
