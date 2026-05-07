Znieważył policjantów, grozi mu powrót do kraju

W czasie policyjnej interwencji w Kołobrzegu 26-letni obywatel Ukrainy miał obrażać funkcjonariuszy i utrudniać ich działania.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Nie wykonywał też poleceń policjantów i nie miał przy sobie dokumentu tożsamości. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a dodatkowo odpowie za wykroczenia.Jak przekazała policja, choć przebywał w Polsce legalnie, był wcześniej notowany. Dlatego skierowano do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie go do powrotu do kraju pochodzenia.Po zakończeniu czynności 26-latek został przekazany strażnikom granicznym.