Ponad tona amunicji w lesie

Region Tomasz Domański

Fot. KPP w Białogardzie
Saperzy z jednostki wojskowej w Złocieńcu zabezpieczyli arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej odkrytych w lasach niedaleko Białogardu.
Na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu miejscowości Rościno i Karlino znaleziono ponad tonę amunicji.

- Były to głównie pociski artyleryjskie i moździerzowe. Żołnierze przyjechali na miejsce i przejęli zabezpieczone przez policjantów niewybuchy. Łączna liczba ujawnionej amunicji wynosiła ponad tonę - mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska.

Broń została przetransportowana przez jednostkę wojskową na poligon, gdzie zostanie bezpiecznie zdetonowana.

Jak udało się nam ustalić, znaleziona broń należała do sił zbrojnych III Rzeszy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
