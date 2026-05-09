Ponad tona amunicji w lesie

Saperzy z jednostki wojskowej w Złocieńcu zabezpieczyli arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej odkrytych w lasach niedaleko Białogardu.
Na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu miejscowości Rościno i Karlino znaleziono ponad tonę amunicji.
- Były to głównie pociski artyleryjskie i moździerzowe. Żołnierze przyjechali na miejsce i przejęli zabezpieczone przez policjantów niewybuchy. Łączna liczba ujawnionej amunicji wynosiła ponad tonę - mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska.
Broń została przetransportowana przez jednostkę wojskową na poligon, gdzie zostanie bezpiecznie zdetonowana.
Jak udało się nam ustalić, znaleziona broń należała do sił zbrojnych III Rzeszy.
