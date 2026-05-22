Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Burza w szklance wody o... krewetki na obiad

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
W Świnoujściu lokalne media i sieć zalała fala oburzenia. Poszło o... owoce morza i rzekomą rozrzutność władz.
Wszystko zaczęło się od wizyty wiceminister edukacji. Po oficjalnych spotkaniach przyszedł czas na obiad. Gdy w menu pojawiły się krewetki, a do opinii publicznej dotarł rachunek na blisko 30 tysięcy złotych, w internecie zawrzało. Komentatorzy szybko połączyli kropki i ogłosili: „Wiceminister zjadła obiad za równowartość małego samochodu!”.

Samorząd Świnoujścia gasi ten medialny pożar i tłumaczy, że cała historia została mocno naciągnięta mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Świnoujście gościło blisko 300 nauczycieli zachodniopomorskich szkół. Wśród zaproszonych gości była także pani wiceminister. Wśród jednej z wielu pozycji znalazły się krewetki i to one wzbudziły najwięcej kontrowersji - mówi Basałygo.

Dodaje, że krewetki były jedynie drobnym dodatkiem w bogatym menu, a koszt w przeliczeniu na jednego gościa wyniósł około stu złotych.

- Kontrowersję wzbudziła nie tyle kwota, bo na cały dzień wyżywienia to jest około 100 zł za osobę, co menu. Wyciągniemy wnioski i na przyszłość to menu będzie bardziej skromne - dodaje Basałygo.

Dla jednych to burza w szklance wody, dla innych – lekcja, że w polityce nawet zwykła krewetka może stać się grubą rybą.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek
Relacja Joanny Maraszek z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz 1 komentarz

Ludzie to jednak zakała naszej planety. Są tak durni, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie zastanowią się i zabierają głos nie znając do końca tematu.
A co do krewetek. Czy to jest rzeczywiście taki lukus? Opierają się bezmyślnie na zasłyszanych gdzieś opiniach w stylu "jedna baba drugiej babie"

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2578 razy)
  2. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od 19 maja oglądane 2516 razy)
  3. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od przedwczoraj oglądane 1967 razy)
  4. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od wczoraj oglądane 1962 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1895 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Zawieja" będzie patrolować Zalew Szczeciński i Bałtyk [WIDEO, ZDJĘCIA]
Junak upamiętniony w miejscu, z którego wyjeżdżał [WIDEO, ZDJĘCIA]
Luksusowe apartamenty na miejscu starej przychodni w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademickie Centrum Symulatorów Politechniki Morskiej jest najnowocześniejsze w Europie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jerzy Jan Połoński
Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty