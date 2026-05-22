Manipulacje tematem wystawy zmanipulowanych obrazów w Przełomach

Manipulacja obrazem, emocjami i rzeczywistością – właśnie o tym opowiada nowa wystawa Cezarego Dubiela w szczecińskim Centrum Dialogu Przełomy, którą nazwano "Manipulacje". Artysta od lat eksperymentuje z fotografią i cyfrową ingerencją w obraz.

- Trudno mi ocenić. Pierwszy raz jestem na tego typu wystawie. Bardzo mnie się to podoba oczywiście, ale takiego zdania wyrobionego nie mam na ten temat po prostu. Prawdziwa manipulacja. - Robią wrażenie, bo to są prace szarno-białe, na tle szarno-białym. Jakby to było w kolorze, to może bardziej kiczowate mogłoby być.- Trudno jest cokolwiek tak jednoznacznie odczytać. Myślę, że każdy też odczytuje inaczej te metafory. Każdy ze swojego doświadczenia też coś tam czerpie. - Budzą trochę niepokój ze względu na swoją formę, kolor, więc są takie frapujące - mówią zwiedzający.

- Zwykła fotografia mi nie wystarczała. Chciałem poprzez ingerencję w strukturę zdjęcia stworzyć coś nowego, coś innego. Co będzie opowieścią – mówi Dubiel.- Żyjemy w świecie totalnej manipulacji. Wszystko jest dzisiaj zmanipulowane od polityki począwszy, a skończywszy na relacjach międzyludzkich. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tych obrazach coś dla siebie - mówi Dubiel.Odwiedzający przyznawali, że największe wrażenie robi właśnie możliwość własnego odczytywania prac.Na wystawie można zobaczyć 30 prac, które są przekrojem ostatnich 15 lat w działalności artysty, Całość będzie dostępna dla zwiedzających do 16. sierpnia.