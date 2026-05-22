Sydonia von Borck na ławie oskarżonych podczas Nocy Otwartych Sądów

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Sale rozpraw w szczecińskich sądach zamieniły się dziś w przestrzenie do gier planszowych, spotkań z komornikami, adwokatami czy też prokuratorami.
Stały się również przestrzenią do symulacji procesów sądowych. Jedna z głównych atrakcji, na którą tłumnie przybyli Szczecinianie, był proces Sydonii von Borck - pomorskiej szlachcianki oskarżonej o czary.

- Jestem tutaj jako jeden z inicjatorów tego, żeby po 406 latach prawdziwie niezawisły, sprawiedliwy sąd rozpatrzył jeszcze raz temat rozprawy związanej z posądzeniem z Sydonii. Za te wszystkie zarzuty, które na nią rzucono, sąd wydał wyrok śmierci - mówi przewodnik miejski, Tomasz Wieczorek.

- Sydonia towarzyszy mi 30 lat. Gdy pisałam powieść, przeczytałam wszystkie akta z procesu inkwizycyjnego. I chciałabym, żebyśmy mogli docenić w jak wspaniałych czasach żyjemy - mówi autorka książki "Sydonia. Słowo się rzekło", Elżbieta Cherezińska.

Szczecińskie sądy - w ramach Nocy Otwartych Sądów - otwarte są dla zwiedzających do godziny 22.00.
Relacja Weroniki Łyczywek

