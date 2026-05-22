Sydonia von Borck na ławie oskarżonych podczas Nocy Otwartych Sądów

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Sale rozpraw w szczecińskich sądach zamieniły się dziś w przestrzenie do gier planszowych, spotkań z komornikami, adwokatami czy też prokuratorami.

Stały się również przestrzenią do symulacji procesów sądowych. Jedna z głównych atrakcji, na którą tłumnie przybyli Szczecinianie, był proces Sydonii von Borck - pomorskiej szlachcianki oskarżonej o czary.



- Jestem tutaj jako jeden z inicjatorów tego, żeby po 406 latach prawdziwie niezawisły, sprawiedliwy sąd rozpatrzył jeszcze raz temat rozprawy związanej z posądzeniem z Sydonii. Za te wszystkie zarzuty, które na nią rzucono, sąd wydał wyrok śmierci - mówi przewodnik miejski, Tomasz Wieczorek.



- Sydonia towarzyszy mi 30 lat. Gdy pisałam powieść, przeczytałam wszystkie akta z procesu inkwizycyjnego. I chciałabym, żebyśmy mogli docenić w jak wspaniałych czasach żyjemy - mówi autorka książki "Sydonia. Słowo się rzekło", Elżbieta Cherezińska.



Szczecińskie sądy - w ramach Nocy Otwartych Sądów - otwarte są dla zwiedzających do godziny 22.00.